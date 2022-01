Calciomercato Roma – Alla scoperta dell’austriaco Grillitsch | VIDEO

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @OfficialASRoma, il punto sulla trattativa con l'@Arsenal per #MaitlandNiles - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma - #MaitlandNiles, continuano i contatti. Vicino l’accordo con il calciatore che ha… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, si avvicina @MaitlandNiles dell'@Arsenal - FrateFrancesi : 04.01.2021 – 08:15 ?Salve Fratelli Laziali ?? ?Roma Merda ?Zaccagni Ok ?Kamenovic ??Akgun … Messi o Muriqi ? ?????… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @OfficialASRoma - Alla scoperta dell'austriaco #Grillitsch | #VIDEO - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM #… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma

La dirigenza laziale pensa anche a due cavalli di ritorno: il più probabile sembra Keità Balde, anche lui proposto a 5 mentre sembra più difficile rivedere Felipe Caicedo a, con tale eventualità ...La, infatti, ha bloccato il trasferimento in Sardegna di Riccardo Calafiori . I due club hanno l'accordo (prestito secco), ma i giallorossi temporeggiano visto che il giovane classe 2002 è l'...Il mercato di gennaio è ufficialmente cominciato e al centro delle trattive ci sono gli attaccanti, come succede ad ogni "finestra". Così tiene banco la vicenda LUKAKU, già scontento di essere tornato ...Allenamento pomeridiano ieri per la Pianese che attende, domani, il Tiferno Lerchi per il recupero (al momento confermato) della quindicesima giornata di andata. La gara contro la formazione umbra, an ...