Calciomercato, Piatek: probabile ritorno in Italia (Di martedì 4 gennaio 2022) Sempre più probabile un ritorno in Italia per Krzysztof Piatek, centravanti polacco classe ’95. L’attaccante, infatti, piace a diversi club di Serie A. Nei giorni scorsi il Torino sembrava interessato al cartellino del giocatore per il mercato di Gennaio. Adesso la strada più probabile sembra essere un ritorno a Genova con la maglia del Grifone con la quale aveva esordito in Serie A nella stagione 2018/19. La situazione in casa Genoa La formazione rossoblù, guidata dall’ex milanista Andrij Šev?enko, cerca un rinforzo per il suo attacco dopo aver chiuso per i difensori Hefti e Ostigard. Il grifone si trova infatti a dover affrontare una situazione di classifica preoccupante. La formazione di Šev?enko ha collezionato solo 11 punti nella prima parte della stagione e si ritrova terzultima ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 4 gennaio 2022) Sempre piùuninper Krzysztof, centravanti polacco classe ’95. L’attaccante, infatti, piace a diversi club di Serie A. Nei giorni scorsi il Torino sembrava interessato al cartellino del giocatore per il mercato di Gennaio. Adesso la strada piùsembra essere una Genova con la maglia del Grifone con la quale aveva esordito in Serie A nella stagione 2018/19. La situazione in casa Genoa La formazione rossoblù, guidata dall’ex milanista Andrij Šev?enko, cerca un rinforzo per il suo attacco dopo aver chiuso per i difensori Hefti e Ostigard. Il grifone si trova infatti a dover affrontare una situazione di classifica preoccupante. La formazione di Šev?enko ha collezionato solo 11 punti nella prima parte della stagione e si ritrova terzultima ...

