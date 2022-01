Calciomercato Milan | si cerca il vice-Kjaer | ecco i nomi

Leggi su rompipallone

(Di martedì 4 gennaio 2022), serve un, spuntano nuoviper la difesa. Dopo la perdita del danese la società rossonera si è messa in moto per regalare a Pioli un centrale che vada affiancare Tomori e Romagnoli. Gli obiettivi sono ormai chiari da tempo. Il profilo ideale per ilè stato identificato in Botman. Il Lille però è un cliente scomodo, per il classe 2000 olandese chiedono 30-40 mln e la trattativa si trova in standby. Diallo del PSG è un’alternativa concreta al centrale olandese, ma anche qui i parigini chiedono tanto. 25 mln la valutazione del giocatore che trova ilnon troppo convinto della cifra. Tra gli obiettivi didel, nelle ultime ore è spuntato ...