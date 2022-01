Calciomercato Milan – Omeragic sullo sfondo, ma scommessa possibile (Di martedì 4 gennaio 2022) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Becir Omeragic, classe 2002 dello Zurigo, piace al Diavolo ed al Napoli. Ecco quanto costerebbe Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 gennaio 2022) Le ultime news suldel: Becir, classe 2002 dello Zurigo, piace al Diavolo ed al Napoli. Ecco quanto costerebbe

Advertising

Gazzetta_it : Milan, visto che Faivre? Il Brest apre alla cessione. Per gennaio lo scenario resta aperto... - Gazzetta_it : #calciomercato Il Lilla non ha blindato Botman e Sanches: ecco perché il Milan può sperare - cmdotcom : #Milan , si accende la pista Botman: vertice con il Lille, la situazione - GIUSPEDU : RT @la_rossonera: ????? Il #Milan vuole #Romain #Faivre. Non è di certo un segreto l’interessamento da parte della dirigenza da diversi mesi… - antonio52842117 : RT @la_rossonera: ????? Il #Milan vuole #Romain #Faivre. Non è di certo un segreto l’interessamento da parte della dirigenza da diversi mesi… -