Calciomercato Juventus, sfida a tre: ecco chi sarà il nuovo centravanti (Di martedì 4 gennaio 2022) La Juventus, in questa sessione di mercato, vuole regalare ad Allegri una punta; nelle ultime ore è tornata di moda una vecchia conoscenza. Icardi-Scamacca-SuarezIl mercato ha aperto i battenti nella giornata di ieri e la Juventus vuole essere una delle società più attive; l’obiettivo è quello di regalare ad Allegri un paio di rinforzi per aumentare la qualità di una rosa che, nella seconda parte di stagione, deve tenere un ritmo ben diverso da quello avuto fino alla sosta natalizia. I reparti su cui occorre intervenire con maggiore forza sono il centrocampo e l’attacco; la priorità è il centravanti viste le difficoltà mostrate da Morata e Kean più l’interesse del Barcellona per la punta spagnola. Nelle ultime ore è tornato di moda l’interesse per Luis Suarez che non sta vivendo una grande stagione all’Atletico Madrid. Giorgia Rossi, ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 4 gennaio 2022) La, in questa sessione di mercato, vuole regalare ad Allegri una punta; nelle ultime ore è tornata di moda una vecchia conoscenza. Icardi-Scamacca-SuarezIl mercato ha aperto i battenti nella giornata di ieri e lavuole essere una delle società più attive; l’obiettivo è quello di regalare ad Allegri un paio di rinforzi per aumentare la qualità di una rosa che, nella seconda parte di stagione, deve tenere un ritmo ben diverso da quello avuto fino alla sosta natalizia. I reparti su cui occorre intervenire con maggiore forza sono il centrocampo e l’attacco; la priorità è ilviste le difficoltà mostrate da Morata e Kean più l’interesse del Barcellona per la punta spagnola. Nelle ultime ore è tornato di moda l’interesse per Luis Suarez che non sta vivendo una grande stagione all’Atletico Madrid. Giorgia Rossi, ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Morata verso la permanenza in bianconero. La decisione di Allegri e il punto sull'at… - Gazzetta_it : Allegri, altolà a Morata. Nove giorni per prendere Icardi o Scamacca #juve - SkySport : Juventus, Morata verso la permanenza: Scamacca per il futuro. Le news di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato… - cmercatoweb : ??????Il #Chelsea non molla #Chiesa: clamorosa controproposta della #Juventus?? - CMercatoNews : ????#Juventus, ipotesi scambio con il #WestHam per #Kulusevski: lo scenario???? -