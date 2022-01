Calciomercato Juventus – Arriva Icardi? Così i tifosi sui social | VIDEO (Di martedì 4 gennaio 2022) Mauro Icardi potrebbe Arrivare alla Juventus in questo Calciomercato invernale per rimpiazzare Álvaro Morata. Pioggia di meme sui social! Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 gennaio 2022) Mauropotrebbere allain questoinvernale per rimpiazzare Álvaro Morata. Pioggia di meme sui

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, le quote dei bookies: Scamacca in pole per l'attacco, tra gli outsider spunta Cavani 2 Il rendimento offensivo della prima metà di campionato non ha soddisfatto Massimiliano Allegri . Dopo 19 partite infatti, i capocannonieri della Juventus in campionato - Dybala e Morata - hanno al loro attivo solo 5 reti e il tecnico bianconero spera nel mercato invernale per portare a casa il rinforzo giusto per proseguire la rincorsa alla ...

Calciomercato, news e trattative del 3 gennaio ... tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24, fino al 31 gennaio Calciomercato, le trattative del 3 gennaio in diretta Juventus, Morata resta a Torino. Obiettivo ...

Calciomercato Juve: doppio colpo in attacco? La mossa di Cherubini Juventus News 24 Calciomercato Juventus, svolta e addio | Il giocatore tratta per la cessione Ascolta la versione audio dell'articolo. Cessione Ramsey, la Juve lavora per liberarsi del pesante ingaggio del gallese a gennaio: per lui ritorno in Premier? Secondo quanto riferito dal quotidiano ...

Mercato Juventus, intrigo attacco: Allegri blocca Morata e Suarez dice no Max Allegri ha posto il veto alla cessione di Morata al Barcellona almeno fino alla Supercoppa Italiana da giocare contro l'Inter. Tentativo per l'uruguaiano dell'Atletico Madrid, che però rifiuta: bi ...

