Calcio: troppi casi Covid, il Liverpool chiede il rinvio della partita contro l’Arsenal di Coppa di Lega (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Liverpool è una delle squadre di Calcio che sta più pagando lo scotto della quarta ondata di Covid in Europa e in queste ore ha chiesto addirittura il rinvio della semifinale di Coppa di Lega contro l’Arsenal in programma proprio nella giornata dell’Epifania. Dopo il giro di tamponi odierno, infatti, sono emerse altre due positività in seno al team, che hanno costretto la squadra a non svolgere l’allenamento previsto, restringendo ulteriormente il già esiguo numero di giocatori a disposizione del tecnico Jurgen Klopp, anche lui in isolamento. “Poiché non vi è alcuna prospettiva di miglioramento della situazione attuale che, anzi, potrebbe aggravarsi ulteriormente prima della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilè una delle squadre diche sta più pagando lo scottoquarta ondata diin Europa e in queste ore ha chiesto addirittura ilsemifinale didiin programma proprio nella giornata dell’Epifania. Dopo il giro di tamponi odierno, infatti, sono emerse altre due positività in seno al team, che hanno costretto la squadra a non svolgere l’allenamento previsto, restringendo ulteriormente il già esiguo numero di giocatori a disposizione del tecnico Jurgen Klopp, anche lui in isolamento. “Poiché non vi è alcuna prospettiva di miglioramentosituazione attuale che, anzi, potrebbe aggravarsi ulteriormente prima...

