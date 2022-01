Calcio femminile | Supercoppa Coppa FS Italiane | Final Four di grande rilievo | Juventus favorita

(Di martedì 4 gennaio 2022) Il pallone si tinge di rossa nella calza. Nella due-giorni del 5-6 gennaio, Milan, Roma e Sassuolo sono pronte a sfidarsi per inaugurare il nuovo anno delcon qualcosa di valore, ovvero laFerrovie dello Stato. Un format a quattro squadre a cui si è dato seguito dopo quanto accaduto nella passata stagione. Il via alle danze è previsto domani alle 14.30 allo stadio ‘Domenico Francioni’ di Latina dove giallorosse e rossonere si contenderanno il pass per l’atto conclusivo. Si affronteranno le protagoniste dellae diItalia disputata lo scorso 30 maggio. Un confronto decisamente interessante nel quale la filosofia molto ‘Europea’ delle capitoline si contrapporrà alla concretezza della formazione di ...

Advertising

CorSport : ? @FIGCfemminile | ?? #Juventus, #Milan, #Roma e #Sassuolo sono pronte a dare il via alla #SupercoppaFemminile Ferro… - SSLazioOrg : RT @LazioC5: ?? Ecco la nostra Martina Catapano impegnata al Campo Fiore di Marino con la maglia della Rappresentativa Femminile di Calcio a… - GaleazzoLorenzo : RT @timeforgot_: La giocatrice con più tecnica e personalità fuori rosa, Giacinti esclusa diverse partite, senza fascia, entrambe fuori da… - MondoBN : FOCUS, Girelli: il cuore - LazioC5 : ?? Ecco la nostra Martina Catapano impegnata al Campo Fiore di Marino con la maglia della Rappresentativa Femminile… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio femminile

Restano esclusi Eccellenza a 11 maschile e, la Serie C1 dia cinque e il campionato regionale dia 5. Non vengono invece sospesi gli allenamenti di nessuna categoria.Il responsabilein Lombardia: "Problemi logistici prima che culturali" Il caso di Clementina, sebbene meno frequente rispetto al passato, non è isolato. In Italia ci sono, secondo i ...Non conosce pace la finale di Coppa Italia di Eccellenza femminile. LA partita, già rinviata, era stata fissata per il giorno dell'Epifania, giovedì sei gennaio, allo stadio GAmbino di Arenzano, invec ...(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Dopo l'emanazione del DPCM n.221 del 24 dicembre 2021, in materia di Covid-19, e al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte, è ...