Calcio e Covid: si gioca (per ora...) solo in A e in D. Stop a cadetti, C e dilettanti (Di martedì 4 gennaio 2022) Firenze 4 gennaio 2022 - Definire problematico questo inizio di 2022 per il Calcio italiano a causa della pandemia pare un eufemismo. Al momento di sicuro la ripartenza dopo la sosta delle festività ... Leggi su lanazione (Di martedì 4 gennaio 2022) Firenze 4 gennaio 2022 - Definire problematico questo inizio di 2022 per ilitaliano a causa della pandemia pare un eufemismo. Al momento di sicuro la ripartenza dopo la sosta delle festività ...

Advertising

lapoelkann_ : 1500 ricoverati negli ultimi 3 giorni per covid. A forza di dire che è un raffreddore con programmi tv pronti ad os… - sportface2016 : La #SerieA rischia lo stop: ecco tutti i giocatori positivi #COVID19 - Agenzia_Ansa : Buffon è positivo al Covid e in isolamento. Il suo contagio è emerso dal giro di tamponi al Parma in vista della ri… - YBah96 : RT @sportface2016: La #SerieA rischia lo stop: ecco tutti i giocatori positivi #COVID19 - micmord : RT @lapoelkann_: 1500 ricoverati negli ultimi 3 giorni per covid. A forza di dire che è un raffreddore con programmi tv pronti ad ospitare… -