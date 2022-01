“Caduta libera Campionissimi”: anticipazioni di mercoledì 5 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Quarto e ultimo appuntamento di “Caduta libera Campionissimi” condotto da Gerry Scotti: ecco i dettagli Quarto e ultimo appuntamento, mercoledì 5 gennaio, con “Caduta libera Campionissimi”, gli speciali in prime time del game show condotto da Gerry Scotti, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy. Leggi anche –> clarissa selassie difende due gieffini dagli attacchi le sue parole foto In questa puntata conclusiva sarà sulla botola centrale il Campione in carica, Michele Marchesi (campione per 32 puntate, ancora imbattuto, con un montepremi complessivo vinto di 275.000 euro). A sfidarlo, sulle dieci botole, ci saranno i tre Campioni vincitori dei primi tre speciali, ovvero Nicolò Scalfi, Maria Grazia Grimaldi e Christian Fregoni, altri cinque ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Quarto e ultimo appuntamento di “” condotto da Gerry Scotti: ecco i dettagli Quarto e ultimo appuntamento,, con “”, gli speciali in prime time del game show condotto da Gerry Scotti, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy. Leggi anche –> clarissa selassie difende due gieffini dagli attacchi le sue parole foto In questa puntata conclusiva sarà sulla botola centrale il Campione in carica, Michele Marchesi (campione per 32 puntate, ancora imbattuto, con un montepremi complessivo vinto di 275.000 euro). A sfidarlo, sulle dieci botole, ci saranno i tre Campioni vincitori dei primi tre speciali, ovvero Nicolò Scalfi, Maria Grazia Grimaldi e Christian Fregoni, altri cinque ...

Advertising

borghi_claudio : Ricordate che l'obiettivo e far superare a @LaVeritaWeb le copie della stampa piddina in caduta libera, quindi non… - ffrraaa : io sono veramente stufo sia di Caduta Libera che dell'Eredità, ma un nuovo game show proprio no? - florestanocris1 : Alla desolante realtà di una ignoranza molto diffusa non si sottraggono i programmisti di 'caduta libera' 'Riuscita… - Carmenc38385771 : RT @giampiero661MJ: #cadutalibera #GerryScotti Purtroppo è L'ultima settimana di Caduta Libera - MassaroMichele6 : @matteosalvinimi Mi spieghi una buona volta cosa c'entrano difesa e sicurezza con l*immigrazione? Basta con le cazz… -