Britney Spears contro tutti: la lite con la sorella Jamie Lynn (su Instagram) (Di martedì 4 gennaio 2022) La popstar continua la faida familiare, in tribunale come via social. E ora, libera dalla tutela legale del padre, non le manda a dire Leggi su vanityfair (Di martedì 4 gennaio 2022) La popstar continua la faida familiare, in tribunale come via social. E ora, libera dalla tutela legale del padre, non le manda a dire

Advertising

DavidePerilli7 : RT @BSNewsItalia: Britney Spears ha mandato una frecciatina alla sorella Jamie Lynn, rispondendo ad un suo post nel nuovo post che ha pubbl… - The_Leegend99 : RT @acmemetico: voi Massimo D’Alema, Pierluigi Bersani ed Enrico Letta noi la Pimpa, Britney Spears e Jennifer Lawrence non paragonarci - Haemmah : RT @acmemetico: voi Massimo D’Alema, Pierluigi Bersani ed Enrico Letta noi la Pimpa, Britney Spears e Jennifer Lawrence non paragonarci - Ilgava1 : RT @acmemetico: voi Massimo D’Alema, Pierluigi Bersani ed Enrico Letta noi la Pimpa, Britney Spears e Jennifer Lawrence non paragonarci - GabrieleMelodia : RT @acmemetico: voi Massimo D’Alema, Pierluigi Bersani ed Enrico Letta noi la Pimpa, Britney Spears e Jennifer Lawrence non paragonarci -