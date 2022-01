Borrelli | bravo il cameriere che ha salvato un cane

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domenica scorsa unre, di uno chalet di via Caracciolo a Napoli ha tratto in salvo unche era finito in mare. L’episodio è stato raccontato dallo stessore al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio, che lo ha reso noto sui propri profili social”. E’ quanto afferma una nota. “Dopo aver visto il video si sono fatti avanti i dipendenti dell’ufficio postale Barra San Giovanni che si sono messi in contatto cone hanno raccontato che Viola è undi quartiere – è scritto ancora nel comunicato – e che è fuggito durante la notte di Capodanno per paura dei botti dall’area in cui vive da 13 anni. I postini avevano organizzato diverse ricerche senza successo nei giorni scorsi ...