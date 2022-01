Bonus psicologo, i motivi della bocciatura e l’annuncio di Siani (Pd): «Presto interrogazione parlamentare al ministro Speranza» (Di martedì 4 gennaio 2022) Il 31 dicembre scorso la Camera dei deputati ha ufficialmente bocciato il Bonus psicologo all’interno della Manovra di bilancio. L’ennesima dimostrazione di quanto si sia capito ancora poco dell’emergenza che ruota attorno al disagio della mente e dell’impatto che gli ultimi due anni di pandemia hanno avuto e stanno avendo soprattutto su giovani e giovanissimi. Open ha raccontato quanto prendersi cura della propria salute mentale oggi in Italia sia un lusso che in pochi riescono a permettersi. Ancora prima le storie di dipendenza e disturbi alimentari nati durante l’isolamento avevano dato il sentore di un problema a lungo termine che Presto saremmo stati chiamati ad affrontare. Ma alla chiamata il governo ha deciso di non rispondere. Nel tentativo di trovare ragioni a questo ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022) Il 31 dicembre scorso la Camera dei deputati ha ufficialmente bocciato ilall’internoManovra di bilancio. L’ennesima dimostrazione di quanto si sia capito ancora poco dell’emergenza che ruota attorno al disagiomente e dell’impatto che gli ultimi due anni di pandemia hanno avuto e stanno avendo soprattutto su giovani e giovanissimi. Open ha raccontato quanto prendersi curapropria salute mentale oggi in Italia sia un lusso che in pochi riescono a permettersi. Ancora prima le storie di dipendenza e disturbi alimentari nati durante l’isolamento avevano dato il sentore di un problema a lungo termine chesaremmo stati chiamati ad affrontare. Ma alla chiamata il governo ha deciso di non rispondere. Nel tentativo di trovare ragioni a questo ...

