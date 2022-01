Bonus 2022 | mille euro per i lavoratori fragili I dettagli

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 4 gennaio 2022) Tra le varie agevolazioni e contributi, che trovano spazio nella manovra recentemente approvata in via definitiva, vi è anche un1.000specificamente rivolto ai. Infatti, il testo della legge di Bilancio, pubblicato in GU, predispone un contributo entro specifiche condizioni. Da notare peraltro che la somma non concorre alla base imponibile, non si tratta dunque di un importo tassato. Vediamo allora qualche ulterioreo in tema diai. A quali condizioni? Abbiamo innanzi una specifica indennità per tutti coloro che rispettano ...