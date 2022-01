Bombassei | “Sì all’obbligo vaccino per tutti i lavoratori | i no vax fuori dalle aziende”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 4 gennaio 2022) In una intervista a La Stampa Alberto, il patron della Brembo, multinazionale con 12 mila dipendenti e 30 stabilimenti in 15 Paesi e sede al KmRosso di Bergamo, interviene con decisione sule prospettive prossime future delanti Covid e incita il Governo Draghi sull’obbligo per chi lavora. “Questa discussione su Green Pass e obbligo vaccinale è durata fin troppo. Credo che sia ormai giunto il momento per il governo di assumersi le proprie responsabilità e prendere una decisione. La strada giusta è l’obbligo di vaccinazione con super Green Pass in tutte lee i posti di lavoro. E va fatto subito, altrimenti il rischio è di perdere il treno della crescita. Per“per entrare in fabbrica, negli uffici, nei posti di lavoro, bisogna essere vaccinati. Sono favorevole prima di tutto per il ...