Bologna | il Siviglia ha chiesto Orsolini | i dettagli

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ildeve stare attenta alle attenzioni estere su: l’attaccante cercato dagli spagnoli per l’infortunio di Suso IlavrebbealRiccardo. Gli spagnoli, secondo Gianluca Di Marzio, avrebberoil classe ’97 in prestito con diritto di riscatto. I felsinei stanno valutando la proposta arrivata dal, in cerca di un esterno per gli infortuni di Suso e Lamela. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @BfcOfficialPage, #Orsolini nel mirino del @SevillaFC - JBenfer_19 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @BfcOfficialPage, #Orsolini nel mirino del @SevillaFC - nicita_roc : Sempre secondo @DiMarzio, il #Siviglia sarebbe interessato ad #Orsolini del #Bologna. #Calciomercato #calcio #SerieA #FantacalcioSerieATIM - Fran1981sfc : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @BfcOfficialPage, #Orsolini nel mirino del @SevillaFC - PisuDavi : ??#Calciomercato #Bologna - #Orsolini nel mirino del #SevillaFC -

... l'attaccante cercato dagli spagnoli per l'infortunio di Suso Ilavrebbe chiesto alRiccardo Orsolini. Gli spagnoli, secondo Gianluca Di Marzio, avrebbero chiesto il classe '97 in ......di Orsolini In caso di passaggio alper Orsolini sarebbe la prima esperienza in carriera all'estero . Classe 1997, cresciuto nel settore giovanile dell'Ascoli, ha un contratto con il...