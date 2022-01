Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti martedì 4 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Bollettino della Regione Lombardia per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus, con i dati aggiornati a martedì 4 gennaio 2022. Prosegue la raccolta dei dati con i numeri delle ultime 24 ore in una delle regioni più colpite dalla pandemia e in particolare da questa nuova ondata caratterizzata dalla variante Omicron. oggi sono stati rilevati 50.104 nuovi contagi, 34 morti, 9.970 guariti, 41.029 tamponi molecolari, 234 (+15) ricoverati in terapia intensiva, 2.312 (+165) ricoverati nei reparti ordinari. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Ildella Regioneper quanto riguarda l’emergenza Coronavirus, con i dati aggiornati a2022. Prosegue la raccolta dei dati con i numeri delle ultime 24 ore in una delle regioni più colpite dalla pandemia e in particolare da questa nuova ondata caratterizzata dalla variante Omicron.sono stati rilevati 50.104 nuovi, 34, 9.970, 41.029 tamponi molecolari, 234 (+15) ricoverati in terapia intensiva, 2.312 (+165) ricoverati nei reparti ordinari. SportFace.

Advertising

sportface2016 : In #Lombardia oggi oltre 50 mila nuovi contagi: il bollettino del #4gennaio #Coronavirus #COVID19 - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 4 gennaio: I numeri su casi, ricoveri e morti da… - PasqualeCacace5 : RT @infoitinterno: Bollettino coronavirus, i dati di martedì 4 gennaio a Milano e in Lombardia - infoitinterno : Bollettino coronavirus, i dati di martedì 4 gennaio a Milano e in Lombardia - AcerboLivio : Bollettino covid del 3 gennaio: 865 nuovi casi a Como, 13.421 in Lombardia – QuiComo -