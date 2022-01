Bollettino Covid oggi, martedì 4 gennaio: contagi, morti e guariti regione per regione (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Bollettino Covid in Italia nella giornata di martedì 4 gennaio 2022, con i dati aggiornati nelle ultime 24 ore per quanto riguarda contagi, morti e guariti di ogni regione. Prosegue la raccolta dei dati più rilevanti per valutare l’impatto della pandemia sul territorio nazionale. Nel dettaglio, oggi sono stati rilevati 170.844 nuovi contagi, 259 morti, 30.333 guariti, 286.076 tamponi molecolari, 1.392 (+41) ricoverati in terapia intensiva, 12.912 (+579) ricoverati nei reparti ordinari. Sono inoltre +140.245 in più gli attualmente positivi per un totale di 1.265.297. IL Bollettino E I NUMERI ODIERNI, regione PER ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Ilin Italia nella giornata di2022, con i dati aggiornati nelle ultime 24 ore per quanto riguardadi ogni. Prosegue la raccolta dei dati più rilevanti per valutare l’impatto della pandemia sul territorio nazionale. Nel dettaglio,sono stati rilevati 170.844 nuovi, 259, 30.333, 286.076 tamponi molecolari, 1.392 (+41) ricoverati in terapia intensiva, 12.912 (+579) ricoverati nei reparti ordinari. Sono inoltre +140.245 in più gli attualmente positivi per un totale di 1.265.297. ILE I NUMERI ODIERNI,PER ...

