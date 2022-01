Bollettino Covid di oggi 4 gennaio | 170 844 casi e 259 morti | tasso di positività al 13 | 9% Lombardia sopra quota 50 000 contagi

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - repubblica : Covid, il bollettino: nelle ultime 24 ore 170.844 nuovi casi e 259 decessi, il tasso di positivita' scende al 13,9%… - TgRaiBasilicata : #Coronavirus, nuovo #record di contagi in #Basilicata. Oggi 879 casi, il dato più alto di sempre. Ancora un morto.… - lavocediasti : Covid in Piemonte, numeri drammatici: oltre 20.000 nuovi positivi e 22 decessi - icittadini : COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.30 DEL 4 GENNAIO -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

I dati della Regione Sono 20.453 i nuovi contagi da Coronavirus oggi , 4 gennaio in Piemonte, secondo i dati- 19 dell'ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 21 morti nella Regione, due da ieri e gli altri dei giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 104.228 ...Registrati 218.724 positivi Sono 218.724 i nuovi contagi di coronavirus riportati in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore e 48 i decessi riconducibili all'infezione secondo i numeri deldi oggi, 4 gennaio, come riferiscono le autorità sanitarie britanniche. E' la prima volta che in Gran Bretagna vengono riportati oltre 200mila casi in una giornata. La Bbc precisa comunque ...NAZIONALE – Nell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute sono 170.844 i casi nuovi nelle ultime 24 ore e 259 i morti. Sono 1.228.410 i tamponi processati e il tasso di positività è al 13, ...Ministero Salute, oltre 170mila i nuovi positivi con tasso positività in diminuzione. Forte aumento dei decessi - picenotime.it - IT ...