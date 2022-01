Boicottaggio Cina | Taiwan compra 20mila bottiglie di rum lituano

Advertising

atzorigianluca : RT @chinafiles: Pechino si appresta a diventare la prima città ad avere ospitato entrambe le competizioni olimpiche, ma questa volta dovrà… - LorenzoLamperti : RT @chinafiles: Pechino si appresta a diventare la prima città ad avere ospitato entrambe le competizioni olimpiche, ma questa volta dovrà… - il_Timone : Sarà Pechino a ospitare i Giochi olimpici invernali. Su questi incombono la pandemia, la recente denuncia per viole… - chinafiles : Pechino si appresta a diventare la prima città ad avere ospitato entrambe le competizioni olimpiche, ma questa volt… - Giorno_Brescia : Dopo il boicottaggio della Cina imbrattati i manifesti della mostra -

Il governo di Taiwan ha acquistato 20.400 bottiglie di rum dalla Lituania, dopo ildi fatto imposto dallaalle aziende lituane nell'ambito di uno scontro diplomatico per l'uso del nome Taiwan nell'ufficio di rappresentanza aperto a novembre da Taipei a Vilnius, ...In un sonoro schiaffo a Pechino che si va a sommare aldiplomatico americano per le ... Soprattutto nellaseconda super potenza economica al mondo.(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Il governo di Taiwan ha acquistato 20.400 bottiglie di rum dalla Lituania, dopo il boicottaggio di fatto imposto dalla Cina alle aziende lituane nell'ambito di uno scontro dipl ...Attivisti pro-tibetani si sono riuniti oggi in diverse città svizzere per protestare contro i giochi olimpici invernali di Pechino. Hanno chiesto alla Svizzera di seguire l'esempio di altri Paesi e di ...