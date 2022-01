Black Adam | in programma un sequel?

(Di martedì 4 gennaio 2022) “”, la nuova pellicola DC con protagonista il grande The Rock sta per arrivare sugli schermi cinematrografici, ma già si parla di un… L’intervista di Hiram Garcia Hiram Garcia, produttore del film, ha svelato che, qualora la pellicola andasse bene al botteghino sarebbe già in cantiere un. Effettivamente la trama del film si presterebbe anche a più di undato che includerà e presenterà sul grande schermo la Justice Society of America con tutti i suoi membri.Queste le parole del produttore durante un’intervista con il sito web Collider: “Abbiamo già un’idea di dove vorremmo andare dopo questo film. Non lo abbiamo mai pensato come un film singolo, io stesso sono un grande fan dei fumetti e, da ciò che potete intendere dalle mie parole, adoro questo tipo di universo. ...

Advertising

Svero__ : @Black___Adam @SplendorSolis00 Grazie. - Black___Adam : 'Città segrete' alla scoperta di Genova: due ore di vetrina televisiva, ma online fioccano i mugugni È che siamo u… - Black___Adam : @dottorbarbieri Un paio di anni fa sarebbe stato 41-bis, come cambiano i tempi... - Black___Adam : @Ilconservator Ci sono almeno tre personaggi che calzerebbero alla grande: Bindi Fedeli Bellanova Per non rischia… - Black___Adam : @A____nn____A Beh, sì -

Ultime Notizie dalla rete : Black Adam

, il film che vedrà l'attore e atleta Dwayne "The Rock" Johnson nei panni del protagonista, uscirà l'anno prossimo, e il produttore della pellicola ha già annunciato che il personaggio ...Collider ha intervistato Hiram Garcia a proposito di tutti i nuovi progetti in arrivo, tra cuicon The Rock, chiedendogli quale sarebbe il suo sogno più grande.Buckle up as Warner Bros. reveals its formidable line-up of films for 2022! From visionary filmmaker Lana Wachowski comes this the long-awaited next chapter in the groundbreaking franchise that ...Black Adam, il film che vedrà l'attore e atleta Dwayne "The Rock" Johnson nei panni del protagonista, uscirà l'anno prossima, e il produttore della pellicola ha già annunciato che il personaggio verrà ...