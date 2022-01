Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2022. Riparte la furibonda lotta per la Sfera di cristallo maschile (Di martedì 4 gennaio 2022) Le vacanze di Natale sono quasi esaurite, di conseguenza la Coppa del Mondo di Biathlon si appresta ad affrontare il tradizionale trittico di gennaio. Si parte, come d’abitudine, da Oberhof con quello che può essere definito a tutti gli effetti un appuntamento pre-Mondiale. Infatti non bisogna dimenticare come nel 2023 la manifestazione iridata si disputerà proprio su queste nevi, diciannove anni dopo l’edizione del 2004. La località della Turingia ha fatto il proprio ingresso nel calendario maschile a partire dal 1983-84, rimanendovi per tre inverni prima di cedere il passo per un lustro. Rientrata nel giro dal 1990-91, stagione in cui si disputarono anche le prime gare femminili, ha ospitato il massimo circuito ad anni alterni fino alle soglie del XXI secolo, diventando poi appuntamento fisso dal ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Le vacanze di Natale sono quasi esaurite, di conseguenza ladeldisi appresta ad affrontare il tradizionale trittico di gennaio. Si parte, come d’abitudine, dacon quello che può essere definito a tutti gli effetti un appuntamento pre-Mondiale. Infatti non bisogna dimenticare come nel 2023 la manifestazione iridata si disputerà proprio su queste nevi, diciannove anni dopo l’edizione del 2004. La località della Turingia ha fatto il proprio ingresso nel calendarioa partire dal 1983-84, rimanendovi per tre inverni prima di cedere il passo per un lustro. Rientrata nel giro dal 1990-91, stagione in cui si disputarono anche le prime gare femminili, ha ospitato il massimo circuito ad anni alterni fino alle soglie del XXI secolo, diventando poi appuntamento fisso dal ...

