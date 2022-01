Berlino, no vax organizzano la “passeggiata silenziosa” per protestare contro le misure anti-Covid (Di martedì 4 gennaio 2022) Diverse decine di persone, contrarie alle misure contro il Covid-19 e alla vaccinazione, hanno organizzato una passeggiata silenziosa nel quartiere orientale di Berlino. Si tratta di una delle “passeggiate del lunedì”, proteste per le restrizioni contro il contagio, che in Germania come in altri paesi europei sono aumentate nelle ultime settimane L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Diverse decine di persone, contrarie alleil-19 e alla vaccinazione, hanno organizzato unanel quartiere orientale di. Si tratta di una delle “passeggiate del lunedì”, proteste per le restrizioniil contagio, che in Germania come in altri paesi europei sono aumentate nelle ultime settimane L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Corriere : Berlino, da 74mila a 10mila casi dopo il lockdown dei no vax - ilfattovideo : Berlino, no vax organizzano la “passeggiata silenziosa” per protestare contro le misure anti-Covid - mdipatrizi5 : @LaStampa Ma allora è una panacea ! Su abbracciamo noi i no vax, usciti dall'avere effettuato la III°dose per salv… - Marilenapas : RT @Corriere: Berlino, da 74mila a 10mila casi dopo il lockdown dei no vax - sal_sca : RT @Corriere: Berlino, da 74mila a 10mila casi dopo il lockdown dei no vax -

Ultime Notizie dalla rete : Berlino vax Berlino, no vax organizzano la “passeggiata silenziosa” per protestare contro le misure anti-Covid Il Fatto Quotidiano Se l’Italia cerca un presidente di garanzia lo ha già: Mario Draghi Secondo i sondaggi In Italia, al prossimo voto, le urne potrebbero premiare la coalizione di destra e dunque sarebbe auspicabile un presidente di garanzia vicino all’area di sinistra come Giuliano Ama ...

Covid e influenza insieme, primo caso di Flurona in Israele. Partoriente no vax: sta bene. Ma tra i malati gravi l'86% non è vaccinato No, è l'infezione contemporanea di influenza e Covid. Gli esperti sono convinti che numerosi altri pazienti abbiano già contratto i due virus in contemporanea ma non siano stati diagnosticati. In Umbr ...

Secondo i sondaggi In Italia, al prossimo voto, le urne potrebbero premiare la coalizione di destra e dunque sarebbe auspicabile un presidente di garanzia vicino all’area di sinistra come Giuliano Ama ...No, è l'infezione contemporanea di influenza e Covid. Gli esperti sono convinti che numerosi altri pazienti abbiano già contratto i due virus in contemporanea ma non siano stati diagnosticati. In Umbr ...