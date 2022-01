Berlino | la protesta silenziosa contro le restrizioni da Covid - 19

Advertising

LenaBaltia : 3 gennaio, a Berlino si protesta - e a Roma? - leonemaschio : Bella gente Berlino stasera la protesta sale. -

Ultime Notizie dalla rete : Berlino protesta

Agenzia ANSA

Diverse dozzine di persone, contrarie alle misure contro il Covid - 19 e alla vaccinazione passeggiano silenziosamente in un quartiere orientale di. Si tratta di una delle "passeggiate del lunedi'", proteste silenziose per le restrizioni contro il contagio, che in Germania sono aumentate nelle ultime settimane. 4 gennaio 2022Il movimento dicontro il rincaro delle accise, deciso dall'Eliseo nel 2018 per favorire ... Fu così checercò di reagire alla crescita dei consensi dei Verdi, lisciando loro il pelo. ...Diverse dozzine di persone, contrarie alle misure contro il Covid-19 e alla vaccinazione passeggiano silenziosamente in un quartiere orientale ...L'Assemblée National francese si spacca su un progetto di legge che trasforma il pass sanitario in pass vaccinale, e a sorpresa, la discussione viene aggiornata. Inutili gli sforzi del ministro della ...