Berlino guida il fronte antinucleare e ostacolo le proposte dell' Ue

Roma. Anche sulla tassonomia – la classificazione degli investimenti che portano un contributo sostanziale agli obiettivi del Green deal europeo – la Commissione europea ha cercato la sintesi. Ha tentato di mettere d'accordo sia la Francia sia la Germania, proponendo sia il nucleare sia il gas naturale come "mezzi per facilitare la transizione verso un futuro prevalentemente basato sulle rinnovabili". Molti paesi però non hanno apprezzato l'inserimento del nucleare nella tassonomia, sostenuto molto da Parigi, ma anche da nazioni come la Polonia e la Repubblica ceca, e la Germania si è messa alla guida degli scontenti, sostenuta soprattutto da Austria e Lussemburgo. La Germania anche durante il governo di Angela Merkel aveva manifestato di preferire il gas al nucleare, ma adesso l'esecutivo è costituito da tre partiti e le questioni ambientali sono affidate gran ...

