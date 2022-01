Beautiful anticipazioni | Zoe e Carter pronti alle nozze | Paris vicina a Zende

(Di martedì 4 gennaio 2022) Che cosa succederà nelle prossime puntate di, sieteper scoprirlo? Ve ne parliamo come sempre con le nostreche ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5. Iniziamo ddi domani, 5 gennaio 2022. Alla fine che cosa farà Eric perdonerà Quinn? La sensazione di molti spettatori che amano la soap americana è che Shauna in qualche modo, stia cercando di sedurre l’ex marito della sua cara amica anche se in apparenza, si schiera dalla parte della Fuller, invitando Eric a perdonarla. Anche Wyatt prova a intercedere per sua madre ma sembra che questa volta la donna l’abbia fatta davvero grossa! Alla fine Zoe nonostante tutto ha accettato la proposta di matrimonio dianche se la ragazza non ci sembra convinta ...

puntata 3 gennaio: Zende vuole dichiarare il suo amore a Zoe AWaytt prova a perorare con Eric la causa della madre dicendo al capofamiglia dei Forrester che la ...Oggi va in onda su Canale 5 il secondo appuntamento settimanale con. Leci fanno sapere che Hope e Steffy si complimentano con Zende per il lavoro che sta svolgendo, e lui le ...Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 gennaio 2022.Tradimento shock a Beautiful: Brooke bacia un altro uomo, ma qualcuno ha visto tutto! Le anticipazioni americane dell'amatissima soap opera.