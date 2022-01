Battaglia per il Quirinale, Parlamento convocato il 24 gennaio. Ecco ora cosa succede (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen – E’ ufficiale, la Battaglia per il Quirinale inizierà il 24 gennaio: il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio alle 15. L’avviso di convocazione per l’elezione del presidente della Repubblica, rende noto l’ufficio stampa della Camera, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi. Quirinale, Parlamento convocato lunedì 24 gennaio alle 15 Ecco ora cosa succede. La seduta è unica e si svolge a Montecitorio senza soluzione di continuità per concludersi al momento in cui viene eletto il nuovo capo dello Stato. Ci saranno votazioni tutti i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen – E’ ufficiale, laper ilinizierà il 24: il presidente della Camera Roberto Fico hailin seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24alle 15. L’avviso di convocazione per l’elezione del presidente della Repubblica, rende noto l’ufficio stampa della Camera, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi.lunedì 24alle 15ora. La seduta è unica e si svolge a Montecitorio senza soluzione di continuità per concludersi al momento in cui viene eletto il nuovo capo dello Stato. Ci saranno votazioni tutti i ...

