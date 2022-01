Batman Forever: Michael Keaton rivela perché ha rifiutato il film (Di martedì 4 gennaio 2022) Michael Keaton ha spiegato in dettaglio i motivi che lo hanno spinto a rinunciare a Batman Forever, interrompendo così la sua permanenza nella saga DC nei panni di Bruce Wayne. Dopo aver interpretato Bruce Wayne/Batman in Batman e Batman Returns di Tim Burton, Michael Keaton ha detto no a Batman Forever, lasciando campo libero a Val Kilmer. L'attore ha svelato adesso il motivo del rifiuto. Non è un segreto per nessuno che Michael Keaton sia particolarmente orgoglioso dell'esperienza fatta nei panni dell'Uomo Pipistrello e del successo avuto dai due film che lo hanno visto protagonista. Il regista Tim Burton lo ha voluto fortemente contro il volere dei ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 gennaio 2022)ha spiegato in dettaglio i motivi che lo hanno spinto a rinunciare a, interrompendo così la sua permanenza nella saga DC nei panni di Bruce Wayne. Dopo aver interpretato Bruce Wayne/inReturns di Tim Burton,ha detto no a, lasciando campo libero a Val Kilmer. L'attore ha svelato adesso il motivo del rifiuto. Non è un segreto per nessuno chesia particolarmente orgoglioso dell'esperienza fatta nei panni dell'Uomo Pipistrello e del successo avuto dai dueche lo hanno visto protagonista. Il regista Tim Burton lo ha voluto fortemente contro il volere dei ...

