“Basta auguri di buon anno | i musulmani non festeggiano” | il rapper coccolato dalla destra francese imbarazza tutti

(Di martedì 4 gennaio 2022) Parigi, 4 gen — Che isiano esseri umani volubili e decisamente poco prevedibili nelle loro capricciose sbandate, è fatto arcinoto, ma qui si rasenta la schizofrenia: parliamo di Gims,di origini congolesi da sei milioni di copie vendute che, come molti suoi colleghi, ha fatto fortuna in territoriodiventando la voce dei sans papiers senza porsi, al tempo stesso, ai margini di quel Paese che lo ha accolto. La giravolta delrifugiato O almeno così sembrava fino al 26 dicembre scorso, quando è apparso sul primo canale della tvper raccontare il suo percorso di ex clandestino nato 35 anni fa a Kinshasa approdato Oltralpe per sfuggire alla dittatura di Mobutu. «Sono un figlio del popolo di Francia», aveva dichiarato con il cuore gonfio di riconoscenza per gli ...

... "E sono i muslim (musulmani) come me a farlo, ve lo ripeto, abbiamo le stesse convinzioni, fratelli,. Noi non festeggiamo queste cose , non fanno parte dei nostri valori". Anche gli di ... Il rapper (che è fan della candidata di destra Pécresse): «Quando vedo gli alberi di Natale a casa dei musulmani penso: non è nei nostri valori». Bufera nella politica ...