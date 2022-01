Bassetti | Vaccinazioni ogni sei mesi? E' possibile | hub restino aperti | Da oggi in Italia la pillola anti - Covid di Merck

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Bassetti: possibile vaccinazioni ogni sei mesi #covid - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Bassetti: possibile vaccinazioni ogni sei mesi #covid - an12frnc : RT @MediasetTgcom24: Covid, Bassetti: possibile vaccinazioni ogni sei mesi #covid - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Bassetti: possibile vaccinazioni ogni sei mesi #covid - epursimuore : @cgilnazionale @LaRepubblica_it @mania_roberto Nel Paese di mafia e corruzione, De Lorenzo/Poggiolini, e personaggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti Vaccinazioni

04 gen 09:20: "Hub restino aperti, potremmo doverci vaccinare ogni 6 mesi" 'A livello organizzativo per il futuro non è possibile aprire e chiudere gli hub vaccinali. Gli hub vaccinali ...commenta 'A livello organizzativo per il futuro non è possibile aprire e chiudere gli hub vaccinali. Gli hub vaccinali devono rimanere aperti almeno per i prossimi 2 anni'. Così Matteo, direttore Malattie Infettive S. Matteo di Genova, spiegano che è necessario 'perché qui è evidente che potrà succedere che dovremo vaccinarci una volta ogni sei mesi'.Le code all'Hub di Siracusa sembrano non finire mai. Anche questa mattina, davanti alla sede del centro di vaccinazione, in via Nino Bixio, si sono formate delle lunghissime file di utenti in attesa d ...Possibili vaccinazioni contro il Covid ogni 6 mesi. Lo ha detto Matteo Bassetti: le ultime notizie di oggi, 4 gennaio ...