Basket: Treviso-Lavrio, rinviata gara-1 del play-in di Champions League per positività al Covid-19 tra i greci (Di martedì 4 gennaio 2022) Doveva giocarsi domani gara-1 del play-in di Champions League 2021-2022 tra Nutribullet Treviso e Lavrio, ma questo, al PalaVerde, non accadrà. Tra i greci, infatti, sono emerse delle positività al Covid-19, e pertanto il confronto subisce un rinvio. In più, non solo è la partita di domani a essere spostata, ma tutta la calendarizzazione della serie in cui è coinvolta l’ultima italiana rimasta nella competizione. Ci sarà una maggiore compressione, dovuta al fatto che il 25 gennaio bisogna cominciare la seconda fase. Basket, Champions League: Treviso batte l’Aek Atene e si qualifica per i play-in In particolare, Treviso disputerà ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Doveva giocarsi domani-1 del-in di2021-2022 tra Nutribullet, ma questo, al PalaVerde, non accadrà. Tra i, infatti, sono emerse delleal-19, e pertanto il confronto subisce un rinvio. In più, non solo è la partita di domani a essere spostata, ma tutta la calendarizzazione della serie in cui è coinvolta l’ultima italiana rimasta nella competizione. Ci sarà una maggiore compressione, dovuta al fatto che il 25 gennaio bisogna cominciare la seconda fase.batte l’Aek Atene e si qualifica per i-in In particolare,disputerà ...

Advertising

OA_Sport : Basket: subisce un rinvio il play-in di Champions League Treviso-Lavrio - AlessandroMagg4 : Casi di positività tra i greci: Domani al Palaverde non si giocherà il match di andata dei Play In di Champions lea… - tribuna_treviso : Ulteriori rinvii permettendo, i biancocelesti dovrebbero tornare sul parquet domenica 9 gennaio, ospitando al Palav… - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Treviso Basket, Paladin: “La riduzione della capienza nei palazzetti creerà molti problemi” - caskieandrew : RT @caskieandrew: Group C Player: ???? Giordano Bortolani (SG), ???? De' Longhi Treviso Basket -