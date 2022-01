Basket, i club della LBA: “Delusi per riduzione capienza palasport, vogliamo ripristino al 60%” (Di martedì 4 gennaio 2022) Il 16 gennaio verrà recuperata la 14esima giornata di andata della Serie A di Basket, inizialmente in programma il 2 gennaio e rinviata a seguito della emergenza epidemiologica. Questa la decisione dei club, che si sono riuniti oggi in videoconferenza. In questo modo, e inserendo nelle prossime due settimane i recuperi delle partite che erano in programma il 26 dicembre scorso, sarà possibile definire i nomi delle otto partecipanti alla Final Eight di Coppa Italia qualificate appunto alla conclusione del girone d’andata. Il turno in programma il 16 gennaio e valido per la prima di ritorno verrà disputato, invece, il 13 aprile. Tra i club è forte la Delusione e preoccupazione per la decisione del Governo di diminuire al 35% la capienza dei palasport ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Il 16 gennaio verrà recuperata la 14esima giornata di andataSerie A di, inizialmente in programma il 2 gennaio e rinviata a seguitoemergenza epidemiologica. Questa la decisione dei, che si sono riuniti oggi in videoconferenza. In questo modo, e inserendo nelle prossime due settimane i recuperi delle partite che erano in programma il 26 dicembre scorso, sarà possibile definire i nomi delle otto partecipanti alla Final Eight di Coppa Italia qualificate appunto alla conclusione del girone d’andata. Il turno in programma il 16 gennaio e valido per la prima di ritorno verrà disputato, invece, il 13 aprile. Tra iè forte laone e preoccupazione per la decisione del Governo di diminuire al 35% ladei...

