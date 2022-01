Basket femminile: altri tre rinvii in Serie A1, dimezzata la prima giornata di ritorno (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono stati ufficializzati altri tre rinvii nella Serie A1 femminile a cavallo tra quattordicesima e quindicesima giornata. La conseguenza primaria di tali situazioni è che nel 14° turno ci saranno soltanto tre partite, e tutte di mercoledì, vale a dire domani: Broni-Venezia, Sesto San Giovanni-Ragusa, Faenza-Moncalieri. La Dinamo Sassari, innanzitutto, si è vista mettere in quarantena per sette giorni dopo che sono emersi diversi casi di positività al Covid-19 nell’ultimo giro di tamponi. Questo fa sì che non si possano disputare le partite di giovedì con la Limonta Costa Masnaga del 6 (14a giornata) e con il Fila San Martino di Lupari (a sua volta con problemi simili) dell’8 (15a giornata). Basket femminile, rinviata ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono stati ufficializzatitrenellaA1a cavallo tra quattordicesima e quindicesima. La conseguenzaria di tali situazioni è che nel 14° turno ci saranno soltanto tre partite, e tutte di mercoledì, vale a dire domani: Broni-Venezia, Sesto San Giovanni-Ragusa, Faenza-Moncalieri. La Dinamo Sassari, innanzitutto, si è vista mettere in quarantena per sette giorni dopo che sono emersi diversi casi di positività al Covid-19 nell’ultimo giro di tamponi. Questo fa sì che non si possano disputare le partite di giovedì con la Limonta Costa Masnaga del 6 (14a) e con il Fila San Martino di Lupari (a sua volta con problemi simili) dell’8 (15a)., rinviata ...

Advertising

OA_Sport : Basket femminile: non si arresta la striscia di rinvii in Serie A1, ma c'è anche qualche recupero - giornalemolise : Basket Femminile A1, La Molisana Basket- San Martino di Lupari verrà rigiocata - - ER_Notizie : Basket B femminile, Ren-Auto: le date dei due recuperi e il calendario playoff - Rimini - Sport… - Tgyou24 : L'A.S.Vicenza Basket Femminile comunica che il nuovo allenatore della prima squadra è Fabio Ussaggi. Classe 1957, b… - Nutizieri : Serie A1 femminile, un nuovo rinvio per la Virtus Bologna -