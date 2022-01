Basket, Eurolega 2022: otto positivi al Covid tra le fila della Stella Rossa, certo il rinvio della sfida contro il Fenerbache (Di martedì 4 gennaio 2022) Si allunga la già lunga lista di casi Covid nei roster delle squadre di Eurolega, con la Stella Rossa che ha comunicato la positività al tampone di otto giocatori ed alcuni membri dello staff, rendendo praticamente certo il rinvio della sfida contro il Fenerbache. Il Covid non ha risparmiato neanche l’head coach Dejan Radonjic, così come il primo assistente Goran Boskovic, per una situazione in continua evoluzione in cui i contagi all’interno del gruppo verranno monitorati di giorno in giorno in attesa di tornare negativi. La squadra si trova ora impossibilitata a riprendere l’attività e pare proprio che la partita di Eurolega ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Si allunga la già lunga lista di casinei roster delle squadre di, con lache ha comunicato latà al tampone digiocatori ed alcuni membri dello staff, rendendo praticamenteilil. Ilnon ha risparmiato neanche l’head coach Dejan Radonjic, così come il primo assistente Goran Boskovic, per una situazione in continua evoluzione in cui i contagi all’interno del gruppo verranno monitorati di giorno in giorno in attesa di tornare negativi. La squadra si trova ora impossibilitata a riprendere l’attività e pare proprio che la partita di...

Advertising

Luxgraph : Eurolega, altro rinvio per Covid: salta anche Maccabi-Baskonia - zazoomblog : Basket Eurolega 2021-2022: Maccabi Tel Aviv-Baskonia rinviata per Covid-19 - #Basket #Eurolega #2021-2022:… - Gabri40372268 : Basket, Serie A e Covid, si ferma il campionato. Milano, le date dei recuperi di Eurolega - La Gazzetta dello Sport - Luxgraph : Quarantena in Eurolega a 10 o 7 giorni: si vota per la modifica - PeterPenna : Legabasket: il quintetto flop della stagione regolare -