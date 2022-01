Basket, Eurolega 2021/2022: Stella Rossa-Fenerbahce rinviata per Covid-19 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo Maccabi Tel Aviv-Saski Baskonia e Alba Berlino-Panathinaikos, rinviata anche Stella Rossa-Fenerbahce a causa del Coronavirus. Le sfide valevoli per la diciannovesima giornata dell’Eurolega 2021/2022 non potranno garantire il consueto spettacolo dopo diverse positività al virus pandemico dei cestisti protagonisti; match in programma giovedì 6 gennaio, i quali dovranno essere necessariamente fissati in altre date nel corso della stagione di Basket. Incontro rinviato dopo una richiesta esplicita della Stella Rossa, colpita particolarmente dal virus pandemico e senza la possibilità di schierare 8 effettivi sul parquet di gioco. Il Covid-19 continua a incidere negativamente sullo svolgimento degli ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo Maccabi Tel Aviv-Saski Baskonia e Alba Berlino-Panathinaikos,anchea causa del Coronavirus. Le sfide valevoli per la diciannovesima giornata dell’non potranno garantire il consueto spettacolo dopo diverse positività al virus pandemico dei cestisti protagonisti; match in programma giovedì 6 gennaio, i quali dovranno essere necessariamente fissati in altre date nel corso della stagione di. Incontro rinviato dopo una richiesta esplicita della, colpita particolarmente dal virus pandemico e senza la possibilità di schierare 8 effettivi sul parquet di gioco. Il-19 continua a incidere negativamente sullo svolgimento degli ...

Advertising

sportface2016 : #Basket, #Eurolega 2021/2022: #StellaRossa-#Fenerbahce rinviata per #COVID19 - Luxgraph : Eurolega, altro rinvio per Covid: salta anche Maccabi-Baskonia - zazoomblog : Basket Eurolega 2021-2022: Maccabi Tel Aviv-Baskonia rinviata per Covid-19 - #Basket #Eurolega #2021-2022:… - Gabri40372268 : Basket, Serie A e Covid, si ferma il campionato. Milano, le date dei recuperi di Eurolega - La Gazzetta dello Sport - Luxgraph : Quarantena in Eurolega a 10 o 7 giorni: si vota per la modifica -