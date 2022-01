Bari, Celiento: “Distacco dalle rivali ok. Covid? Giusto rinvio Serie C, dispiace…” (Di martedì 4 gennaio 2022) Il difensor del Bari, Daniele Celiento, analizza l'ottimo momento dei galletti, primi in solitaria nel girone C di Serie C, a + 7 dal Monopoli secondo e +11 dal Palermo. Un riferimento anche sulla situazione Covid che torna a far tremare la Lega Pro Leggi su mediagol (Di martedì 4 gennaio 2022) Il difensor del, Daniele, analizza l'ottimo momento dei galletti, primi in solitaria nel girone C diC, a + 7 dal Monopoli secondo e +11 dal Palermo. Un riferimento anche sulla situazioneche torna a far tremare la Lega Pro

Advertising

Mediagol : Bari, Celiento: “Distacco dalle rivali ok. Covid? Giusto rinvio Serie C, dispiace…” - celiento_mario : RT @corrmezzogiorno: #Bari Capodanno a Bari senza Al Bano: «Ho il Covid, ma sto benissimo. Non capisco i no-... - celiento_mario : RT @corrmezzogiorno: #Bari Capodanno, fuochi d’artificio e petardi sequestrati in tutta la Puglia - celiento_mario : RT @corrmezzogiorno: #Bari Giochi del Mediterraneo a Taranto: «Manca la copertura» - celiento_mario : RT @corrmezzogiorno: #Bari «Vaccini solo per i bimbi di Mola» Polemica sul sindaco Colonna -