Barcellona | Xavi | “Morata? Sarò aperto alle domande soltanto se firmerà”

(Di martedì 4 gennaio 2022)Hernandez ha rilasciato pubblicamente alcune dichiarazioni su Alvaro, oggetto del desiderio del suo. L’ex centrocampista e attuale tecnico blaugrana, subentrato a Ronald Koeman, ha parlato brevemente della possibile trattativa con la Juventus: “Non parlo di ipotesi. Mi espongo su coloro i quali fanno parte della rosa. Sea tutte le“. Giudizio chiaro di, volenteroso di non esprimersi troppo su un calciatore attualmente non facente parte della sua rosa; il tutto per rispetto della Juventus e dei suoi calciatori, recentemente fautori di buone prestazioni in Liga spagnola. Ilha sceltoper ripartire da un’icona casalinga, con ...

QUI BARCELLONA - I catalani di mister Xavi Hernandez potrebbero invece scendere in campo con il modulo 4 - 3 - 3, con Neto in porta e Mingueza, Lenglet, Umiti, Araujo a comporre il blocco difensivo. Nel tabellone dei sedicesimi di Copa del Rey entrano in gioco i pezzi da novanta. Tra questi il Barcellona di Xavi, chiamato ad evitare brutte figure contro il Linares, squadra di terza divisione.