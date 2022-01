Barcellona | presidente Laporta positivo al Coronavirus

(Di martedì 4 gennaio 2022) Joanha contratto il, come comunicato recentemente dal. Ildel club blaugrana è asintomatico e risulta in buone condizioni, seppur debba rispettare il consueto isolamento domiciliare sino alla negatività. Positivi inoltre Pedri e Ferran Torres, entrambi potenzialmente fondamentali per le geometrie di Xavi Hernandez, nuovo allenatore dopo l’addio di Ronald Koeman. I tre positivi al Covid-19 tra i catalani salteranno gli appuntamenti con Linares e Granada, tra Coppa e Liga, ilassente dalla tribuna e gli atleti dal campo da gioco. Ilsi aggiunge dunque alla lunga lista di club con molteplici positivi, tra i quali, in Italia, spiccano Napoli e Salernitana. Anche assenze pesanti in massima serie italiana, come quella di Edin ...

... come raccontato su Calciomercato.it, nelle ultime settimane si è infiammato l'asse col... Oggi è arrivato l'annuncio ufficiale di Juan Laporta,del club ..., LAPORTA E' DETERMINATO. LE SUE PAROLE SU HAALAND La complicata situazione debitoria del ...giocatori a causa di un tetto salariale eccessivamente alto non sembrano arrestare il...Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è risultato positivo al Covid-19. Lo hanno comunicato i blaugrana, specificando che il numero uno del club non viaggerà con la squadra né a Linares (per i s ...Il Presidente del Barcellona è risultato positivo al tampone molecolare. In quarantena, non partirà per le trasferte di Linares e Granada.