Barcellona | Laporta positivo al Covid | il comunicato

(Di martedì 4 gennaio 2022) Anche il presidente delè risultatoal. Ilufficiale del club blaugrana Ilcon una nota ufficiale hala positività aldel presidente. Il– «A causa del contatto diretto con persone che sono risultate positive al-19, martedì mattina il presidenteha effettuato un test antigenico risultato negativo, e poi nel pomeriggio un test PCR che è risultato. Per questo motivo non si recherà a Linares il mercoledì o a Granada il sabato in quanto si autoisolerà come indicato dalle autorità sanitarie. Il presidenteè in buona salute senza ...

Joan Laporta ha contratto il Coronavirus, come comunicato recentemente dal Barcellona. Il presidente del club blaugrana è asintomatico e risulta in buone condizioni, seppur debba rispettare il consueto periodo di isolamento. Il Barcellona ha comunicato la positività al Covid-19 del presidente Joan Laporta. La società ha spiegato che il numero uno dei blaugrana era entrato in contatto con dei positivi.