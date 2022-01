‘Banda del buco’ Milano | chiesto processo su colpo da 1 milione

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Procura dihail rinvio a giudizio per i sette presunti componenti, arrestati il 18 maggio scorso, delladel buco‘ che il 3 novembre del 2020 svaligiò la filiale del Credit Agricole di piazza Ascoli, nel capoluogo lombardo, scappando poi dalle fognature con un bottino di circa undi euro. Si era trattato, stando alle indagini andate avanti per mesi della Squadra mobile die dei pm Maria Cristina Ria e Rosaria Stagnaro, di una rapina ‘vecchio stile’ progettata per lungo tempo e con i rapinatori in grado di recuperare le carte della estesissima rete fognaria di(oltre 1.500 chilometri di condotti) con le quali avevano individuato il punto esatto in cui scavare per sbucare all’interno della banca in piazza ...