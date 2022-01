Balzo del 20% in un giorno per il prezzo del gas. Da giorni inversione dei flussi delle forniture da Ovest ad Est (Di martedì 4 gennaio 2022) Balzo per i prezzi del gas, cresciuti oggi in Europa di oltre il 20% fino a sfiorare i 1oo euro per Megawatt/ora. La fiammata delle quotazione segue ad un periodo di calo dei prezzi registrato nelle ultime settimane grazie a temperature miti e all’aumento di forniture di gas liquido via nave. A monte dei rincari odierni ci sarebbero previsioni per una fase di freddo sull’Europa e, soprattutto, la situazione del gasdotto Yamal che corre della Russia alla Germania attraversando Bielorussia e Polonia. Da giorni la condotta registra flussi da Ovest verso Est. Secondo il Cremlino questo è dovuto al fatto che Berlino sta rivendendo Per quanto riguarda invece il petrolio il gas che riceve da Mosca a Polonia e Ucraina. Il governo tedesco non ha voluto commentare. Per quanto concerne invece ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022)per i prezzi del gas, cresciuti oggi in Europa di oltre il 20% fino a sfiorare i 1oo euro per Megawatt/ora. La fiammataquotazione segue ad un periodo di calo dei prezzi registrato nelle ultime settimane grazie a temperature miti e all’aumento didi gas liquido via nave. A monte dei rincari odierni ci sarebbero previsioni per una fase di freddo sull’Europa e, soprattutto, la situazione del gasdotto Yamal che corre della Russia alla Germania attraversando Bielorussia e Polonia. Dala condotta registradaverso Est. Secondo il Cremlino questo è dovuto al fatto che Berlino sta rivendendo Per quanto riguarda invece il petrolio il gas che riceve da Mosca a Polonia e Ucraina. Il governo tedesco non ha voluto commentare. Per quanto concerne invece ...

