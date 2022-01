Balotelli positivo al Covid | il comunicato del club

(Di martedì 4 gennaio 2022) Tegola per Montella e il suo Adana Demirspor:è risultatoalMontella dovrà fare a meno del suo attaccante Marioper le prossime partite. L’ex Inter e Milan, è risultatoal. A comunicarlo la stessa società con una nota ufficiale. Futbolcumuz Mario #’nin hissetti?i belirtiler sonras? ülkesi ?talya’da yapt?rd???-19 PCR testi sonucu pozitif ç?km??t?r.?zolasyon ve tedavi sürecine ba?lanan futbolcumuz bu süreyi ?talya’da evinde geçirecektir.Futbolcumuza acil ?ifalar diliyoruz. pic.twitter.com/MTYmZNsGQJ— Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 4, 2022 L’Adana Demirspor dovrà fare a meno dell’attaccante italiano per le prossime gare, che è già in isolamento. L'articolo proviene da Calcio ...

