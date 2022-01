Balotelli positivo al Covid | era in vacanza in Italia

(Di martedì 4 gennaio 2022) Costano care a Mariole vacanze natalizie in: anche l'ex attaccante della nazionalena infatti è stato contagiato dal- 19, come fa sapere in una nota il suo club, l' ...

Advertising

zazoomblog : Balotelli positivo al Covid: il comunicato del club - #Balotelli #positivo #Covid: - news_mondo_h24 : Mario Balotelli positivo al Covid - calciomercatoit : ??UFFICIALE: anche #Balotelli positivo al #COVID19, passerà l'isolamento in #Italia - tuttomercatoo : #Balotelli è risultato positivo al #COVID19 - gilnar76 : Balotelli positivo al Covid: il comunicato del club #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli positivo

... come comunica in una nota il suo club, l'Adana Demispor allenato da Vincenzo Montella : " Dopo aver avvertito i sintomi, il nostro calciatore Marioè risultatoal test Pcr Covid - ...... come fa sapere in una nota il suo club, l' Adana Demirspor allenato da Vincenzo Montella : " Dopo aver avvertito i sintomi, il nostro calciatore Marioè risultatoal test Pcr ...Mario Balotelli positivo al Covid. L’attaccante dell’Adana non può tornare in Turchia perché è risultato positivo al tampone prima del rientro, e dovrà quindi osservare la quarantena in Italia. “Dopo ...Mario Balotelli bloccato in Italia dalla positività al Covid: l’annuncio dell’Adana Demirspor parla di “sintomi” e ...