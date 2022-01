BACK TO SCHOOL SU ITALIA1: AL VIA IL NUOVO REALITY CON NICOLA SAVINO E 25 VIP “RIPETENTI” (Di martedì 4 gennaio 2022) Al via il NUOVO docu-REALITY di Italia 1 “BACK to SCHOOL”, in onda da martedì 4 gennaio in prima serata, mette alla prova le nostre certezze su quanto abbiamo realmente metabolizzato le nozioni elementari apprese tanti anni fa. Sapremmo rispondere oggi alle semplici domande di geografia o di aritmetica che vengono rivolte ogni giorno ai bambini di una classe elementare? A toglierci il dubbio saranno i 25 concorrenti di “BACK to SCHOOL”, un’autentica classe che sarà costretta dal conduttore NICOLA SAVINO a tornare sui banchi di scuola per affrontare un vero esame di quinta elementare. Ecco le figure chiave del programma: 1) I RIPETENTI2) I Maestrini3) La Commissione I RIPETENTI sono 25 personaggi che, suddivisi per ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 4 gennaio 2022) Al via ildocu-di Italia 1 “to”, in onda da martedì 4 gennaio in prima serata, mette alla prova le nostre certezze su quanto abbiamo realmente metabolizzato le nozioni elementari apprese tanti anni fa. Sapremmo rispondere oggi alle semplici domande di geografia o di aritmetica che vengono rivolte ogni giorno ai bambini di una classe elementare? A toglierci il dubbio saranno i 25 concorrenti di “to”, un’autentica classe che sarà costretta dal conduttorea tornare sui banchi di scuola per affrontare un vero esame di quinta elementare. Ecco le figure chiave del programma: 1) I2) I Maestrini3) La Commissione Isono 25 personaggi che, suddivisi per ...

Advertising

bubinoblog : BACK TO SCHOOL SU ITALIA1: AL VIA IL NUOVO REALITY CON NICOLA SAVINO E 25 VIP 'RIPETENTI' - LaMammaN1 : - Vinciroma1 : RT @saragenni: Come è carica Giulia per back to school, #prelemi stasera dobbiamo fare il botto ?? - GenteVipNews : «Back to school» programma tv e concorrenti di stasera 4 gennaio - robertopontillo : RT @tvblogit: Back to School, Nicola Savino su Italia 1: anticipazioni 4 gennaio 2022, concorrenti -