Back to school, i 25 concorrenti del nuovo programma di Nicola Savino su Italia 1 (Di martedì 4 gennaio 2022) Oggi, martedì 4 gennaio, in prima serata su Italia 1, debutta Back to school, il nuovo programma di Nicola Savino. Per 25 concorrenti vip sarà un vero e proprio ritorno a scuola, dal momento che dovranno sostenere una seconda volta l’esame di quinta elementare. Dietro la cattedra non ci saranno però i classici professori, ma dei preparatissimi bambini. In ogni puntata ci sarà spazio per alcuni dei 25 personaggi famosi selezionati dalla produzione del programma per formare la classe dei ripetenti. Dall’altra parte ci saranno invece 12 maestri – anzi maestrini – di età compresa tra i 7 e gli 11 anni. Toccherà ai più piccoli organizzare le lezioni, al fine di preparare al meglio i ripetenti in vista dell’esame. Oltre ai maestrini e ai ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 4 gennaio 2022) Oggi, martedì 4 gennaio, in prima serata su1, debuttato, ildi. Per 25vip sarà un vero e proprio ritorno a scuola, dal momento che dovranno sostenere una seconda volta l’esame di quinta elementare. Dietro la cattedra non ci saranno però i classici professori, ma dei preparatissimi bambini. In ogni puntata ci sarà spazio per alcuni dei 25 personaggi famosi selezionati dalla produzione delper formare la classe dei ripetenti. Dall’altra parte ci saranno invece 12 maestri – anzi maestrini – di età compresa tra i 7 e gli 11 anni. Toccherà ai più piccoli organizzare le lezioni, al fine di preparare al meglio i ripetenti in vista dell’esame. Oltre ai maestrini e ai ...

Advertising

AleStonata : RT @Fiammy71: Fuori i popcorn e vediamo quanto campa 'back to school' ... @AleStonata @DiTeleblog #AscoltiTv - Fiammy71 : Fuori i popcorn e vediamo quanto campa 'back to school' ... @AleStonata @DiTeleblog #AscoltiTv - Prelemi14096385 : RT @Rodricasimiana1: Per Giulia la prima settimana del 2022 inizia con il botto stasera il debutto con Back To School ??prepariamoci a comme… - GiuliaPier2 : RT @Prelemi14096385: Adoro, se sta salendo a Milano stasera vedranno insieme la puntata di Back to school, ci faranno volare ?????? #prelem… - Prelemi14096385 : Adoro, se sta salendo a Milano stasera vedranno insieme la puntata di Back to school, ci faranno volare ??????… -