“Back To School” al via su Italia 1 il nuovo programma con Nicola Savino

Il nuovo programma di Italia 1 "Back to School", in onda da stasera martedì 4 gennaio in prima serata, condotto da Nicola Savino mette alla prova le nostre certezze su quanto abbiamo realmente metabolizzato le nozioni elementari apprese tanti anni fa. Sapremmo rispondere oggi alle semplici domande di geografia o di aritmetica che vengono rivolte ogni giorno ai bambini di una classe elementare? A toglierci il dubbio saranno i 25 concorrenti di "Back to School", un'autentica classe che sarà costretta dal conduttore Nicola Savino a tornare sui banchi di scuola per affrontare un vero esame di quinta elementare. Ecco le figure chiave del programma: I Ripetenti I Maestrini

