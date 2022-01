Avellino | un attaccante lascia gli irpini | passerà dalla Serie C alla Serie A

(Di martedì 4 gennaio 2022) Gagliano lascerà l'e torneràbase. Il Cagliari ha bisogno anche di lui per provare a raggiungere la salvezza in

. 'Purtroppo ad ogni sessione di mercato si scrivono tantissime cose su di me, ma posso ... e l'intenzione è di andare avanti fino alla fine della stagione': ha aggiunto l'con una .... L'ha reso noto il ritorno di Luca Gagliano al Cagliari. L'di Alghero, classe 2000, saluta i biancoverdi dopo la prima parte di stagione, chiusa con 3 reti in 14 presenze . A segno ...Gagliano lascerà l'Avellino e tornerà alla base. Il Cagliari ha bisogno anche di lui per provare a raggiungere la salvezza in Serie A ...Appena rientrato dall'Avellino, l'attaccante si è allenato agli ordini del tecnico sotto lo sguardo attento del presidente Giulini ...