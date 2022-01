Avanti un altro di sera, cambio di palinsesto: per Paolo Bonolis un nuovo orario (Di martedì 4 gennaio 2022) Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano con Avanti un altro! ma per loro c’è un piccolo cambio di programma sull’inizio della trasmissione. Avanti un altro! in onda su Canale5 dal… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 4 gennaio 2022)e Luca Laurenti tornano conun! ma per loro c’è un piccolodi programma sull’inizio della trasmissione.un! in onda su Canale5 dal… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Fra_dal1897 : @thestraypoets La terza è interessante e la questione mondi paralleli, per me, verrà accuratamente analizzata in BS… - liboria_z : @boni_castellane Se avesse ascoltato la telefonata col mio medico di famiglia direbbe la seconda senza indugio. Uno… - orlandellinat : RT @Giul_Granato: La trasformazione in una riedizione in piccolo della DC fa un altro passo in avanti. Il #M5S conferma la massima manzoni… - Andre_Costa95 : RT @fcin1908it: Sky – #Inter-#Ginter, avanti tutta. E #Marotta lavora per piazzare un altro colpo dalla Bundes - ru79c : @Ricchei Ecco un altro scemo avanti cosi… -