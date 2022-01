Auto: negli Usa Gm perde primo posto per prima volta da 1931, viene sorpassata da Toyota (Di martedì 4 gennaio 2022) New York, 4 gen. (Adnkronos/Dpa) - General Motors perde il primato negli Stati Uniti per la prima volta dal 1931. Nel 2021, infatti, il colosso Automobilistico giapponese Toyota ha venduto 2,55 milioni di veicoli negli Usa (+10,4%) superando così Gm che ne ha venduto 'solo' 2,22 milioni (-12,9%). "Si abbiamo superato General Motors nelle vendite. Ma per essere chiari questo non è il nostro obiettivo né lo consideriamo sostenibile", sottolinea Jack Hollis, vicepresidente di Toyota Motor North America nel corso di una conference call. Gm è stato il più grande venditore di veicoli negli Stati Uniti per quasi un secolo, da quando ha superato Ford Motor nel 1931. Di recente, nel 2005, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) New York, 4 gen. (Adnkronos/Dpa) - General MotorsiltoStati Uniti per ladal. Nel 2021, infatti, il colossomobilistico giapponeseha venduto 2,55 milioni di veicoliUsa (+10,4%) superando così Gm che ne ha venduto 'solo' 2,22 milioni (-12,9%). "Si abbiamo superato General Motors nelle vendite. Ma per essere chiari questo non è il nostro obiettivo né lo consideriamo sostenibile", sottolinea Jack Hollis, vicepresidente diMotor North America nel corso di una conference call. Gm è stato il più grande venditore di veicoliStati Uniti per quasi un secolo, da quando ha superato Ford Motor nel. Di recente, nel 2005, ...

