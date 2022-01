Auto: negli Usa Gm perde primo posto per prima volta da 1931, viene sorpassata da Toyota (Di martedì 4 gennaio 2022) New York, 4 gen. (Adnkronos/Dpa) – General Motors perde il primato negli Stati Uniti per la prima volta dal 1931. Nel 2021, infatti, il colosso Automobilistico giapponese Toyota ha venduto 2,55 milioni di veicoli negli Usa (+10,4%) superando così Gm che ne ha venduto ‘solo’ 2,22 milioni (-12,9%). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) New York, 4 gen. (Adnkronos/Dpa) – General MotorsiltoStati Uniti per ladal. Nel 2021, infatti, il colossomobilistico giapponeseha venduto 2,55 milioni di veicoliUsa (+10,4%) superando così Gm che ne ha venduto ‘solo’ 2,22 milioni (-12,9%). L'articolo proda Ildenaro.it.

